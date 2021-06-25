قبرص تتحدث عن تعاون كبير مع الأردن وتدعو الملك عبد الله الثاني لزيارتها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء المباحثات مع نظيره القبرصي في قبرص، أنه تم الاتفاق لوضع خارطة طريق للتعاون بين الأردن وقبرص.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معرباً عن أمله بأن تقوم قبرص وأوروبا برفع الأردن عن "القائمة الحمراء" للسفر المتعلقة بإجراءات كورونا ووضعها على "القائمة الخضراء".

وحذر الصفدي من استمرار الوضع القائم بين فلسطين وإسرائيل، داعيا من أجل العمل على تكثيف الجهود للوصول إلى "السلام العادل والشامل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين"، بحسب البيان المنشور على وكالة "عمون" الإخبارية.

وبدوره، رحب وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس، بالوفد الأردني، الذي يزور بلاده ضمن أعمال الاجتماع الثنائي الأول للوفود رفيعة المستوى لكل من قبرص والأردن.

وأكد وزير الخارجية القبرصي، كما جاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية القبرصية اليوم، أن عقد هذا الاجتماع اليوم بعد وقت قصير من المناقشات الأخيرة في عمان "هو دليل عملي على المستوى الممتاز لعلاقاتنا الثنائية وعلى المنظور الديناميكي الذي يسودها".

وقال كريستودوليديس: "لا شك أن دور الأردن في المنطقة حاسم كقوة تهدئة، وهي ركيزة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتحظى باعتراف دولي حول ذلك".

ويتابع وزير الخارجية القبرصي: "فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية المتوسعة باستمرار، استعرضنا نطاق التعاون الحالي وتبادلنا وجهات النظر حول الخطوات التالية من أجل زيادة تعزيزها في مجالات محددة مثل الدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي والسياحة والتعليم... وفي هذا السياق نتوقع زيارة ملك الأردن لقبرص قريباً".