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شركة إسرائيلية تعلن تسيير رحلات مباشرة مع المغرب

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تبدأ شركة طيران العال تسيير رحلات جوية مباشرة بين بلادها والمغرب، بداية من الشهر المقبل.

وأكدت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن شركة العال ستنضم بتلك الخطوة إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما الجوية المباشرة من وإلى المغرب.

ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد السياح الإسرائيليين في المملكة المغربية، بشكل كبير، مع فتح خطوط الطيران المباشرة بين البلدين.

يذكر أن المغرب وقعت على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020، برعاية دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتصبح المغرب سادس دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والبحرين والإمارات والسودان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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