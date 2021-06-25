شكرا لقرائتكم خبر عن أبها.. اتساع رقعة حريق منتزه الجرة وسكان المناطق القريبة يخلون منازلهم احترازياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت قناة الإخبارية، عن اتساع رقعة حريق منتزه الجرة بأبها، ليصل إلى بعض المناطق السكنية. وقال مراسل الإخبارية: إن عمليات إطفاء حريق منتزه الجرة لازالت مستمرة وسط انتشار رقعة الحريق. وأوضح أن سكان المناطق القريبة من منتزه الجرة بدأوا بإخلاء منازلهم احترازياً.

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