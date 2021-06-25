ضبط قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مع راكب في مطار الدمام (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي، من ضبط خمس قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مع أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي. وأوضحت “الجمارك”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنها قد عثرت على القطع الجلدية مخبأةً بين الأطعمة.

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