شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء وسلب أموال.. ضبط مواطنيْن ارتكبا عدة جرائم بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة حائل.
وتمثلت الجرائم في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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