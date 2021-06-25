شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تُطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للمؤهلين لأداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: بدأت وزارة الحج والعمرة في الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة إطلاق المرحلة الثانية لحجاج الداخل الراغبين بأداء الفريضة لموسم حج هذا العام 1442. وأطلقت وزارة الحج البوابة الإلكترونية لحجز وشراء باقات حج 1442 على الرابط (هنا)، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء من يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442. وسترسل الوزارة رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً من المواطنين والمقيمين لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج» تُطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للمؤهلين لأداء الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.