رئيس الوفد الروسي: يجب أن تصبح روسيا الشريك الاقتصادي الأول لسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - يقام معرض البناء الدولي بيلدكس في سوريا في الفترة من 24 إلى 28 حزيران / يونيو، تشارك فيه، إلى جانب شركات سورية، منظمات من روسيا وإيران ومصر وعدد من الدول الأخرى.

وقال ماتفيف: "يجب علينا الآن بذل جهود حثيثة من كلا الجانبين لسد الفجوة والتأكد من أن روسيا تحل محل أحد الشركاء الاقتصاديين الرائدين على المدى الطويل، هذا عمل شاق، لكن يجب القيام به".

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وبحسبه، فإن إقامة معرض دولي على مستوى عال في دمشق يؤكد مرة أخرى عودة سوريا إلى الحياة السلمية وبدء عملية إعادة بناء البلاد.

وقال: إن الشركات الخاصة الروسية تولي أهمية كبيرة لهذا الحدث.

أضاف ماتفييف: "تهتم شركاتنا بالمشاركة في تنسيق الأعمال التجارية، وفي رأينا أن هذه مساعدة جيدة للاتصالات الاقتصادية على المستوى الحكومي. إذا تمكنا من مزامنة كل هذا، فمن المحتمل أن تكون النتائج جيدة جدًا ".

وقال ممثل وفد الشركات الروسية إن عددا كبيرا من المنظمات من مناطق روسيا شارك في المعرض، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمن المعلومات، وإنتاج الأبواب والنوافذ المصفحة، وصناعة النسيج والسكك الحديدية.

وأشار ماتفييف إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، جرت مفاوضات مثمرة للغاية، مع المدير العام للسكك الحديدية السورية، السيد نجيب فارس، على هامش المعرض".

وأضاف أنه من جانب رواد الأعمال الروس يتم بذل كل ما هو ممكن لتعزيز التعاون بشكل أكثر فاعلية مع الجانب السوري.

وأشار ماتفيف إلى أن المهمة التجارية الأولى للشركات الروسية تمت في يونيو 2019.

وفي أبريل 2021، عُقد مؤتمر عبر الهاتف تحت عنوان "آفاق التعاون بين روسيا وسوريا". شاركت أكثر من 30 شركة روسية. ومن الجانب السوري، احتلت الغرفة الصناعية في دمشق والمنطقة الجزء الأكثر نشاطاً.