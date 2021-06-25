الأفران والمخابز في لبنان مهددة بالتوقف

دبي - محمود عبدالرازق - Twitter.com
وأوضح أن "الأفران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من هذه المادة، وما هو متوافر لا يكفي، مما قد يؤثر على إنتاج الأفران والمخابز، ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية، كذلك تعاني المطاحن من الأزمة ذاتها".
وحذر الاتحاد "جميع المسؤولين من مغبة عدم استدراك هذا الأمر ومعالجته لأنه سيؤدي إلى أزمة رغيف قسريا".
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت منذ عدة أيام عن رفع سعر الخبز المدعوم بسبب إلغاء مصرف لبنان دعم السكر الذي يدخل في صناعة الخبز، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية.