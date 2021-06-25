الأفران والمخابز في لبنان مهددة بالتوقف

دبي - محمود عبدالرازق - Twitter.com

وأعلن الاتحاد في بيان، أنه "في الوقت الذي يسعى فيه اتحاد المخابز والأفران في لبنان للمحافظة على استمرار إنتاج الخبز اللبناني، نرى الأمور تسير عكس رغبة أصحاب الأفران، فبعد الانتهاء من معالجة المشاكل التي تتخبط فيها صناعة الرغيف، تطل علينا أزمة كبيرة قد تؤدي إلى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال".

وأوضح أن "الأفران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من هذه المادة، وما هو متوافر لا يكفي، مما قد يؤثر على إنتاج الأفران والمخابز، ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية، كذلك تعاني المطاحن من الأزمة ذاتها".

وحذر الاتحاد "جميع المسؤولين من مغبة عدم استدراك هذا الأمر ومعالجته لأنه سيؤدي إلى أزمة رغيف قسريا".

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت منذ عدة أيام عن رفع سعر الخبز المدعوم بسبب إلغاء مصرف لبنان دعم السكر الذي يدخل في صناعة الخبز، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية.