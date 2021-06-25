حقيقة وقف خدمات التأمين الصحي في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة الصحة لتبين حقيقة هذه المعلومات.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لتوقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين".

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وأوضحت أن "الهيئة قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليوناً و883 ألف مواطن".

وكشفت أن الهيئة "أجرت نحو 92 ألفاً و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار".

وأشارت إلى أنه جار التحول التدريجي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ستقدم خدماتها الطبية لكافة فئات المواطنين دون تمييز، من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة في المرحلة الأولى قد تجاوز الـ4 ملايين مواطن حتى الآن.