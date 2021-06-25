من الفضاء.. بقعة سوداء وسط الرياض تثير تساؤلات حول ما تحتويه وسفير دولة يكشف الحقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - وأرفق رائد الفضاء الصورة بتعليق قال فيه: "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

ورد السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بويل، بأن الجزء المظلم في الصورة يعود إلى منطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية على تويتر أيضا.