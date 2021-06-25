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إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن لبس "الكمامة".. بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تقرير لصحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية شددت على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بداية من اليوم، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.

© REUTERS / DADO RUVIC

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزارة الصحة الإسرائيلية قد أوضحت في بيان مطول لها، أن لبس الكمامة لا يسري على الأطفال سن 7 أعوام، وأي شخص يعاني من قيود تمنعه من ارتداء تلك الكمامة، فضلا عن ممارسي .

سبق أن سجلت إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية إصابة أكثر من 100 شخص بفيروس ، بشكل يومي، في دلالة واضحة على ارتفاع نسبة الإصابة في البلاد بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن منسق مكافحة فيروس كورونا الإسرائيلي، دكتور نحمان أش، تشديده على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بداية من اليوم، وذلك بعد تسجيل إصابة أكثر من 227 مؤكدة بفيروس كورونا، أمس فقط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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