"أنصار الله" تنفذ هجوما جديدا على قاعدة جوية سعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سريع، على حسابه بتويتر، إن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر اليوم الجمعة بطائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k".

وأضاف أن الهجوم يأتي "في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على اليمن".

وأكد أن "الإصابة كانت دقيقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكان سريع، قد أعلن أمس الخميس عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للتحالف العربي في منطقة الوديعة بـ 10 طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K).

وأوضح "العملية الواسعة التي نفذت خلال اليومين الماضيين، استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة وهي موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا".

ووفقا له، "أسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فردا من القوات الحكومية اليمينة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.