العراق.. مقتل 5 عناصر شرطية بانفجار عبوة في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تقرير للسومرية نيوز، مساء أمس الخميس، أن رتلا من الشرطة الاتحادية العراقية قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة في منطقة وادي الحمامات بمحافظة كركوك، وهو الانفجار الذي أسفر عن مقتل خمسة عناصر من الرتل العسكري العراقي.

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وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد ألقت القبض على مجموعة إرهابيين يشكلون خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" بإن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، أن عملية إلقاء القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، منوهة إلى أن الإرهابيين يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.

وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى شمالي العراق، في 16 من الشهر الجاري، بعد استحصال الموافقات القضائية، و"بعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".