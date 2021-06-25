القضاء اللبناني يسمح للعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة " الجديد" اللبنانية أن القاضي فادي عقيقي أعطى إشارته لأمن مطار بيروت بالسماح للعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة لبنان.

وفي السياق نفسه، أصدرت هيئة ممثلي الأسرى المحررين بيانا جاء فيه: "من جديد يضرب القضاء العسكري في لبنان كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الارهاب والتقتيل والاذلال ومن جديد يبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب بل هو يحق يتمتع به من اراد الخيانة والتعامل".

وتابع البيان قائلا "ومن جديد يظهر القضاء العسكري في لبنان أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحللين من الكرامة الوطنية، فبعد جريمة إطلاق سراح العميل جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري ومما شكله ذلك من طعن بشرف المحكمة العسكرية لناحية دورها في حماية لبنان من الارهاب سواء كان إرهاب صهيوني أم التكفيري".