لينوفو تتيح أداة جديدة لشحن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة لاسلكيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أصبح الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية أو الملحقات التقنية شائعا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لم يحاول المصنعون تنفيذه في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات البطاريات الكبيرة.



لذا، قررت شركة لينوفو التصرف بشكل مختلف، حيث أعلنت مؤخرًا عن منتج يسمى Go Wireless Charging Kit، ويتيح شحن طرازات الكمبيوتر المحمول المختلفة لاسلكيًا دون استخدام معيار Qi، كما هو الحال في الهواتف الذكية، ولكن يتم استخدام تقنية مختلفة

وبحسب تقارير، تم تطوير الشاحن الجديد من خلال تقنية ”Power by Contact“ المعتمدة على وسادة شحن .

وتتكون مجموعة الشحن اللاسلكي للكمبيوتر المحمول من لينوفو من لوحة شحن معدنية مقاس 3.2 مم، وجهاز استقبال لاسلكي طويل.