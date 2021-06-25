مؤسسات حقوقية: تشريح جثمان المعارض الفلسطيني نزار بنات أظهر أن وفاته غير طبيعية

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله -سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته المؤسستان الحقوقيتان في مدينة رام الله لاطلاع وسائل الإعلام على التحقيقات الأولية في ظروف وفاة بنات أثناء اعتقاله من قبل أجهزة أمن فلسطينية في مدينة الخليل.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وذكر المؤسستان أن: "نتائج التشريح أظهرت إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع".

من جانبه، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: "إن نتائج التشريح تظهر وجود كدمات في جميع أجزاء الجسم وكسور في الأضلاع وأن الوفاة غير طبيعية".

وطالب الدويك بفتح تحقيق جنائي بشأن حادثة وفاة الناشط بنات وبإلغاء حالة الطوارئ وتعديل التشريعات الخاصة بالاعتقالات والتحقيقات وبإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وفتح المجال لحرية التعبير والحريات العامة.

في السياق ذاته قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين: "إن الناشط نزار بنات وصل المستشفى متوفيا".

وتابع جبارين: "يجب إعادة النظر في كل المنظومة الأمنية والسياسية، وحان الوقت لاستخلاص الدروس لأن المجتمع محتقن".

وكانت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات قد اتهمت، اليوم الخميس، قوات الأمن الفلسطينية بالاعتداء عليه أثناء اعتقاله ما أدى لوفاته، فيما أكد بيان لمحافظة الخليل أن الوفاة نتجت عن تدهور حالته الصحية.