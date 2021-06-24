شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يحدد عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من خطورة التساهل بشأن إشعال النار في الغابات والمتنزهات بالأماكن غير المخصصة.

وأوضح الأمن البيئي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية بالأماكن غير المخصصة تصل إلى (3000) ريال.

وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.