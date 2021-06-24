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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن بدء التسجيل في بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا وجامعة الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في بكالوريوس الطب البشري في إيرلندا، وجامعة الخليج العربي، إضافة إلى مقاعد الزمالة في بريطانيا.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل يبدأ من يوم 24 /6/ 2021م؛ على الرابط الموحد (اضغط هنا)، عبر مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.
ونشرت وزارة التعليم، تفاصيل وضوابط شروط التقديم والتسجيل والابتعاث بصفة عامة كما هو موضح أدناه:
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