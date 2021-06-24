شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة العربية السعودية.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئياً، على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وتتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
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