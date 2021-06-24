- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحدد ضوابط تقديم «طلبات الخصوم» في مرحلة التحقيق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، ضوابط تقديم الطلبات الخاصة بالخصوم أثناء مرحلة التحقيق والفترة المحددة للفصل فيها.
وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تُقدم طلبات الخصوم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة.
وأضافت النيابة العامة أنه “في جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق”.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة العامة» تحدد ضوابط تقديم «طلبات الخصوم» في مرحلة التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.