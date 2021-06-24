شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تطلق «ويندوز 11» نهاية العام.. وهذه أبرز المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني فيصل السيف بعض المزايا التي سيتميز بها نظام “ويندوز 11″، الذي ستطلقه شركة “مايكروسوفت” نهاية العام الجاري.

وأوضح “السيف” في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع”تويتر”، أن النظام سيحصل على تحديثات سنوية، وسيتم اطلاقه لكافة المستخدمين نهاية هذا العام.

وأضاف “السيف” أن النظام الجديد سيدعم تطبيقات أندرويد بشكل أساسي بدون الحاجة لتطبيقات طرف ثالث.

وأوضح أن الشركة أكدت أنها ستدمج تطبيقات مثل Microsoft Teams وتطبيقات أخرى لمكالمات الفيديو بشكل أساسي في النظام، كما سيدعم النظام تقنيات من أجهزة Xbox مثل Auto HDR و DirectStorage.