محمد الحوثي: اليمن اليوم انتصر بصموده وقوته فحقق بها شرعيته واستقلاله

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله".

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وأضاف الحوثي: "على المجتمع الدولي أن يحترم التعامل معه بندية بعيداً عن الإملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع لمصادرة حقه في الايقاف الفوري للعدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار وفرض التدخل في شؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، خلال ندوة عبر الإنترنت، بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، نظمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، إن "الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن ومجموعة حققت مكاسب".