شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لتبلغ 17 مليون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 17 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

وقالت وزارة الصحة، إنه يمكن لمن عمره 50 عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم 42 يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.