بدون تدخل جراحي.. مستشفى الولادة ينجح في إزالة مشبك من مريء طفلة بمكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكَّن مستشفى الولادة والأطفال -عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة – بعد توفيق الله- من إنقاذ طفلة عمرها 8 أشهر بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء أي تدخل جراحي. ويندر مثل هذه الحالات لصغر عمر الطفلة التي تعدّ الأولى التي يُستخرج منها هذا الجسم “المشبك” على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز 8 أشهر من الجزء العلوي بالمريء.

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