أمير قطر يهنئ رئيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر الديوان الأميري القطري، اليوم بيانا قال فيه إن الأمير ابن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هنّأه خلاله على فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

وأعرب الأمير تميم عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس الإيراني، كما استعرض الطرفان خلال االمكالمة العلاقات الثنائية بين بلديهما وآفاق تعزيزها وتطويرها".

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبد الرحمان فضلي، قد أعلن السبت الماضي، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية بعد حصوله على نسبة 62% من أصوات الناخبين.

وشارك 4 مرشحين في الانتخابات لتولي منصب الرئاسة، وهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وجاءت انتخابات إيران هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي الطرف من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.