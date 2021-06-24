شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الطيران المدني» بشأن الحجر المؤسسي على «العمالة المنزلية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية “غير المحصنة”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تؤكد الهيئة وفقاً لتعميمها للناقلات الجوية على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة“.
وأضافت هيئة الطيران المدني، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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