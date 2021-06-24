شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 7 إجراءات تقي من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، التذكير بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وتشمل هذه الخطوات حسب ما نشره حساب “عش بصحة”، على “تويتر”، ما يلي:
• ارتداء الكمامة
• الالتزام بالتباعد
• الحرص على التعقيم
• عدم مصافحة
• التهوية الجيدة
• الحد من التجمعات
• التسجيل لأخذ اللقاح
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة.
كما تم تسجيل (14) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (479390 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (460338) حالة.
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