الأمم المتحدة: وفاة 300 مهاجر إثر غرق سفينة قبالة ساحل اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 300 مهاجر غرقوا إثر انقلاب سفينة قبالة سواحل اليمن في الآونة الأخيرة.

وقال ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة إن أزمة المهاجرين تزيد من الضغط على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن.

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هذا وصرحت المنظمة الدولية للهجرة، في الـ6 من شهر يونيو الجاري، أن 46 مهاجرا غرقوا، حينما كانوا خارجين من منطقة القرن الأفريقي في طريقهم إلى اليمن.

وأوضحت المنظمة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر، معظمهم إثيوبيين، ولا يزال هناك 16 مفقودا حتى الآن.

وأشارت إلى أن القارب غادر ميناء بوصاصو في الصومال يوم الثلاثاء، وعلى متنه 83 رجلا و17 امرأة، متجهين إلى السواحل اليمنية.

وقالت المنظمة إن من ركبوا القارب كانوا يرغبون في الوصول إلى اليمن، للتسلل إلى الخليج العربي في محاولة للعثور على فرصة عمل، بحسب ما نقلته المنظمة من بعض شهادات الناجين.