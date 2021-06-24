لأول مرة في تاريخ المغرب... طالبة تحصل على الدرجة النهائية

دبي - محمود عبدالرازق - حصلت الطالبة سندي الحرورية، على معدل 20/20، في الامتحان الجهوي للسنة الأولى في الثانوية، بحسب موقع "العمق" المغربي.

وتدرس الحرورية في مسلك شعبة العلوم الرياضية-خيار فرنسية، بثانوية عبد الكريم الخطابي بتيفلت بالوسط الشمالي للمملكة المغربية.

وقال عبد الله الحرروية والد الطالبة، إن ابنته حصلت على معدل 20/20 في مواد اللغة العربية، والاجتماعيات، والتربية الإسلامية، واللغة الفرنسية، وعلى نفس النقطة في المعدل العام.

وأوضح أن المعدل الذي حصلت عليه ابنته، هو الأول في تاريخ المغرب في التعليم العمومي.