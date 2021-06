تقارير: محادثات مصر وتركيا تعود إلى نقطة الصفر... كواليس الخلافات بينهما

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لقناة "العربية"، فقد علقت مصر الاجتماعات مع تركيا لإشعار آخر، رغم مطالب تركيا بعقد مباحثات جديدة، إذ نقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن "القاهرة أبلغت أنقرة أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك".

