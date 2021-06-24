شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: اتساع رقعة حريق متنزه «الشعف» ليصل إلى «الجرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مراسل قناة “الإخبارية” في أبها عبد الرحمن السمير اتساع رقعة الحريق الذي نشب في متنزه الشعف، حيث وصل إلى متنزه الجرة.

وأكد “السمير”، أنه لم تقع أي إصابات حتى الآن- ولله الحمد-، مبيناً أن مساحة الحريق هائلة جداً.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة أبها الخليج 365 جهودها من أجل احتواء الحريق، وإخماده بشكل كامل.

ولفت إلى أن أشجار “العرعر”، كانت إحدى الأسباب في اتساع رقعة الحرائق بالمتنزه.