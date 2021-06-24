شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» يعلن جدول الرحلات من 1 إلى 10 يوليو.. وإمكانية الحجز إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن قطار الحرمين السريع، اليوم الخميس، عن جدول رحلاته التي ستقام من 1 إلى 10 يوليو المقبل.

وكشف الجدول، بشكل مبسط عن مواعيد الوصول والمغادرة للقطارات العاملة خلال تلك الفترة.

وأشار قطار الحرمين إلى أنه يمكن التعرف على المزيد من المعلومات وإمكانية الحجز إلكترونياً عبر الرابط التالي:هنا.