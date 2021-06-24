«التجارة» تشهر بفرع شركة باعت مواد غذائية فاسدة بمكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد الغذائية في مكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد فرع الشركة والذي تضمن: – غرامة مالية.

– إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام.

– مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.

– نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

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