شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: ضبط مواطن جهّز سيارة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بمجسم سلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر. وجرى إيقافه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: ضبط مواطن جهّز سيارة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بمجسم سلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.