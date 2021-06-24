وزير خارجية عمان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل".

وأوضحت الوكالة، أن "وزير الخارجية أعرب عن أمله في قيام الحكومة الجديدة، بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا على ثوابت سياسة السلام العمانية.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الشهر الجاري، على منح الثقة لحكومة بينيت – لابيد بموافقة 60 عضوا مقابل رفض 59، أي بفارق صوت واحد فقط، واضعًا حدًا لـ12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو.