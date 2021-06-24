شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن امتهنا سرقة المركبات والاستيلاء على مقتنياتها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تورطا في ارتكاب جرائم سرقة مركبات والاستيلاء على مقتنياتها.

وقد تمثلت جرائم الجانيين في تكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض.

فيما جرى إيقاف الجناة، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.