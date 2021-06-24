شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعتذر عن انقطاع التيار بمحافظة شرورة.. عطل فني ويجري إصلاحه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، أنها الخليج 365 إصلاح عطل فني تسبب في قطع التيار عن محافظة شرورة بمنطقة نجران، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل.

وقالت الشركة، عبر تويتر: “أهلنا في محافظة شرورة، تباشر فرقنا الميدانية إصلاح عطل فني خارج عن الإرادة تسبب بانقطاعات في الخدمة الكهربائية لمحافظة شرورة، وتعمل الفرق الميدانية على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين».

وقدمت السعودية للكهرباء، اعتذارها للأهالي، عن الانقطاع الخارج عن الإرادة للتيار الكهربائي، عن محافظة شرورة.