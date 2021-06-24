محمد دحلان يتهم الرئيس الفلسطيني وأجهزته الأمنية بقتل الناشط نزار بنات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال دحلان عبر حسابه في فيسبوك: "ليس هناك كلام يمكن أن يصف جريمة قتل الناشط الوطني البارز، الشهيد نزار بنات من قبل محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية".

وتابع دحلان: "في واقع الأمر الكلام لا يكفي وليس هو الرد المناسب على هذه الجريمة وما سبقها وما سيرتكب من جرائم قتل واختطاف واختفاء قسري بحق المعارضين والنشطاء والمرشحين للإنتخابات التشريعية والإتحادات المهنية، ولا بد من حراك شعبي وقانوني واسع لفضح ومحاسبة القتلة وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع".

وفي وقت سابق، أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، اليوم الخميس، مقتله بعد توقيفه من قبل القوى الأمنية الفلسطينية.

وصرح عمار بنات، ابن عم الناشط الفلسطيني نزار، بأن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحل الناشط بعد ضربه ما أدى إلى وفاته.