محمد دحلان يتهم الرئيس الفلسطيني وأجهزته الأمنية بقتل الناشط نزار بنات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال دحلان عبر حسابه في فيسبوك: "ليس هناك كلام يمكن أن يصف جريمة قتل الناشط الوطني البارز، الشهيد نزار بنات من قبل محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية".
وتابع دحلان: "في واقع الأمر الكلام لا يكفي وليس هو الرد المناسب على هذه الجريمة وما سبقها وما سيرتكب من جرائم قتل واختطاف واختفاء قسري بحق المعارضين والنشطاء والمرشحين للإنتخابات التشريعية والإتحادات المهنية، ولا بد من حراك شعبي وقانوني واسع لفضح ومحاسبة القتلة وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع".
وفي وقت سابق، أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، اليوم الخميس، مقتله بعد توقيفه من قبل القوى الأمنية الفلسطينية.
وصرح عمار بنات، ابن عم الناشط الفلسطيني نزار، بأن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحل الناشط بعد ضربه ما أدى إلى وفاته.