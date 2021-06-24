شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «قنصلية سيدني» بشأن فرض قيود جديدة خاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت القنصلية العامة في سيدني تنبيها للمواطنين والمواطنات في ولاية “نيو ساوث ويلز” بشأن وضع قيود جديدة في منطقة سيدني الكبرى بعد اتساع بؤرة تفشي فيروس كورونا. ونبهت القنصلية في سيدني على الجميع بضرورة متابعة التحديثات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية عبر موقعهم الإلكتروني. وأشارت إلى أنه في حالة مخالطة شخص مصاب أو التواجد في أماكن اكتشاف الإصابة بالفيروس، يتوجب الإسراع بإبلاغ الجهات الصحية بالولاية والتوجه إلى مراكز الفحص، والبدء بإجراء العزل الصحي.

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