شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية توضح أسباب نفوق اثنين من الوعول في بلجرشي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية بياناً أوضح فيه أن سبب نفوق اثنين من وعول بلجرشي التي أطلقت قبل أيام، يعود للإجهاد الذي تعرضا له، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق مع جهات عدة.

وقال المركز: إن الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأضاف أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية ،هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي تقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وبين أنه سبق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين وإن بعض الثغرات التي يظهر في بعض الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج والتي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء .

وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها المتنزهات ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.