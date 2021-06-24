شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محبو السيارة اليابانية الشهيرة هوندا موتور يترقبون طرح النسخة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يترقب محبو السيارة اليابانية الشهيرة هوندا موتور طرح النسخة الجديدة من الفئة الرياضية سيفيك سي (Civic Si).



وطرحت هوندا أحدث نسخة من السيارة سيفيك الصالون بالأسواق بالفعل، واقتربت من طرح النسخة الجديدة من فئة الهاتشباك.

ويقول موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إن المعلومات المسربة من شركة هوندا موتور اليابانية تشير إلى أن انتظار النسخة الجديدة من السيارة الرياضية لن يطول وأنه سيتم الكشف عنها بعد طرح السيارة الهاتشباك خلال الخريف المقبل.

وبحسب الجدول الزمني الذي تسرب من هيونداي ونشره موقع "سيفيك 11 فورم دوت كوم" فإن السيارة هوندا سيفيك سي 2022 ستصل إلى المعارض خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد شهر واحد تقريبا من طرح السيارة الهاتشباك من هذه الطراز.

في الوقت نفسه فإن هذه الوثائق لم تشر إلى الفئة الأقوى في الجيل الحادي عشر من عائلة سيفيك وهي السيارة سيفيك تايب آر.

وفي حين أن السيارة سيفيك صالون متاحة فقط بناقل حركة آلي، قالت هوندا إنها ستبقي على خيار الناقل اليدوي في الفئات الثلاث الأخرى وهي سيفيك هاتشباك وسيفيك سي وسيفك تايب آر.

ويعني هذا بحسب موقع موتور تريند أنه سيتم طرح النسخة الجديدة من سيفيك سي بوتيرة أبطأ من سيفيك الصالون وهي الحركة التي ستجعلها أكثر ارتباطا بالفئة سيفيك تايب آر الأعلى منها على قائمة ترتيب فئات الطراز سيفيك.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محرك النسخة الجديدة من سيفيك سي، من المحتمل أن تعمل بالمحرك الموجود في الجيل العاشر الحالي من هذا الطراز مع إمكانية زيادة قوته قليلا. ويعمل هذا المحرك بالشحن التوربيني مع ناقل حركة يدوي يعطي ست سرعات ونظام جر أمامي.

ومنتصف الشهر الماضي، توقعت هوندا تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الجاري بنسبة سنوية تبلغ 10.3% إلى 590 مليار ين ياباني (5.4 مليار دولار) بسبب جائحة كورونا والنقص العالمي في أشباه الموصلات بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف المواد الخام.

وتوقعت هوندا أيضا أن تظل أرباحها التشغيلية بالنسبة للعام المنتهي في مارس/آذار 2022 شبه ثابتة بواقع 660 مليار ين، وأن تصل قيمة المبيعات إلى 15.2 تريليون ين بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة بالعام المالي السابق المنتهي في مارس/آذار الماضي.

وتتوقع هوندا ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 44.3% إلى 657.4 مليار ين خلال العام المالي الجاري، وان تقفز أرباح التشغيل بنسبة 4.2% إلى 660.2 مليار ين، وأن تتراجع المبيعات بنسبة 11.8% إلى 13.2 تريليون ين.

وانخفضت مبيعات هوندا على مستوى العالم بنسبة سنوية بلغت 5.1% إلى 4.5 مليون وحدة خلال العام، ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى جائحة كورونا، بالرغم من أن المبيعات في أسيا ارتفعت بنسبة 15.1% إلى 2.2 مليون سيارة.

وقالت الشركة إن الاقتصاد العالمي، الذي أضير بشدة من جائحة كورونا، في طريقه للتعافي، غير أنه مازال يؤثر على النتائج المالية للشركة خلال العام".