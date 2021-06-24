شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يودع 724 مليون ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 724 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو تجاوز 724 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يونيو الجاري بلغت نحو 28.9 مليار ريال.

وقال بن ماضي:” إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمراراً لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها”، مُشدداً على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم في اليوم الــ (24) من كل شهر ميلادي دون تأخير في حسابات المواطنين.

وبين أن سهولة الإجراءات الإلكترونية وتنوع الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج “القرض المدعُوم” بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص تأتي تأكيداً على استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري الاستعلام عن “القرض المدعُوم” وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.