شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تعلن إجراءات الحجر المؤسسي المحدث للقادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث؛ متمنية رحلات آمنة لجميع المستخدمين.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني (على موقع تويتر)، أنه يمكن الاطلاع على آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين إلى المملكة ( اطّلع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية ..



مع أمنياتنا للجميع بـ #رحلة_آمنةhttps://t.co/I1kUk6KJxP — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 24, 2021 ).

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ حيث تضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

وتطرق الدليل إلى حزمة من الأحكام العامة التفصيلية لتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.

وأكد دليل الهيئة العامة للطيران المدني استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق توكلنا، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.

كما تطرق دليل الهيئة العامة للطيران المدني إلى إجراءات الوصول للمطار والتأكيد على ضرورة التزام جميع القادمين بتطبيق الاحترازات والبروتكولات الصحية المطبقة في المطارات ومرافقها، وتوجيه المسافرين للمسارات المحددة في الجوازات