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مكافي يترك رسالة تكشف سراً خطيراً يتعلق بوفاته

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكافي يترك رسالة تكشف سراً خطيراً يتعلق بوفاته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك مؤسس شركة برامج مكافحة الفيروسات قطب الأمن السيبراني جون مكافي، الذي عثر عليه ميتا في سجنه بإسبانيا، رسالة تحذير على "تويتر" في حال وفاته.

 

وقال: "أعلم أنه إذا شنقت نفسي مثل جيفري إبستين، فلن يكون ذلك برضاي".

 

وأعلنت مصلحة السجون في ، أن الشرطة عثرت على مكافي ميتا في زنزانته.

 

واحتجز مكافي في إسبانيا بناء على مذكرة من الولايات المتحدة عام 2020، ووافقت المحكمة الإسبانية على تسليمه لواشنطن مؤخرا.

 

ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن "رجل الأعمال تهرب من الضرائب عن طريق تحويل دخله إلى حسابات وهمية، وتم اعتقاله وإيداعه سجن سان إستيف سيسروفيرس في برشلونة".

 

ويشتهر مكافي على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، وهو معروف أيضا بسلوكه غريب الأطوار.

 

ففي أغسطس الماضي، تم اعتقاله في مطار نرويجي بسبب ملابس داخلية ارتداها للوقاية من فيروس .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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