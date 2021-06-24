سامسونج تعلن عن إطلاق ثلاث شاشات جديدة من سلسلة Odyssey لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سامسونج عن إطلاق ثلاث شاشات جديدة من سلسلة Odyssey لعشاق الألعاب.



وأوضحت سامسونج أن الشاشات Odyssey G7 وOdyssey G5 وOdyssey G3 تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز على الأقل ونسبة باعية 16:9 وتعمل بدقة وضوح تصل إلى 4K، وتغطي نطاق كبير في الفئة السعرية لشاشات الألعاب.

وأشارت سامسونج إلى أن شاشتها Odyssey G7 (G70A) الجديدة تأتي بلوحة قياس 28 بوصة وبدقة وضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز مع زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، وتلبي هذه المواصفات متطلبات الكثير من عشاق الألعاب.

ويبلغ متوسط درجة السطوع 300 قنديلة/م2، وتدعم شاشة الألعاب الجديدة العديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية FeeSync Premium Pro وتقنية G-Sync، بالإضافة إلى توافر الكثير من منافذ التوصيل مثل منفذ DisplayPort-1.4 ومنفذ HDMI 2.1 واثنين من منافذ USB-3.0.

وتأتي شاشة سامسونج Odyssey G5 (G50A) الجديدة بلوحة قياس 27 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 165 هرتز ودرجة سطوع 350 قنديلة/م2 في المتوسط، مع دعم تقنية FreeSync Premium وتوافر العديد من منافذ التوصيل وحامل VESA لتثبيت الشاشة على الحائط.

وأعلنت شركة سامسونج عن طرح شاشتها Odyssey G3 (G30A) الجديدة في إصدارين قياس 24 و27 بوصة وبتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع معدل تنشيط صورة 144 هرتز ودرجة سطوع 250 قنديلة/م2.