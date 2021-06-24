تحديث جديد لسد ثغرة أمنية خطيرة في جوجل كروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لسد ثغرة أمنية خطيرة، أطلقت اليوم الخميس، شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل" تحديثا جديدا لمتصفحها الشهير كروم.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار الآمن من المتصفح، والذي يحمل الرقم 91.0.4472.114، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق على المتصفح المخصص للحواسيب الشخصية والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد أو "آي أو إس".

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، أضافت جوجل خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت جوجل كروم تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم في العديد من الخدمات والمواقع والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وفي حين أن برامج تصفح الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح كروم سيتيح للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.

وحسبما أعلنت شركة جوجل جوجل خلال مؤتمر مطوري تطبيقات "جوجل آي/أو"، فإنه عندما ترصد جوجل كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي جوجل أسيستنت بإظهار زر "تغيير كلمة المرور" أمام المستخدم.

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر و"عدد صغير" من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية "متابعة كلمة المرور" في إعدادات المتصفح كروم.

ونهاية شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت جوجل، إصدار تحديث لنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد لحل المشكلة التي سببت توقف تطبيق البريد الإلكتروني جي ميل وغيره من التطبيقات على بعض الأجهزة.

وأشارت إلى أن المشكلة نجمت عن خلل في إصدار سابق من ملف أندرويد سيستم ويبفيو الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

ووقتها طالبت الشركة المستخدمين الانتقال إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لتحديث كل من أندرويد سيستم ويبفيو وجوجل كروم.