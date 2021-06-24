الارشيف / اخبار الخليج

وكالة: السعودية تخطط لإنشاء مطار جديد مخصص للسياح في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Str

وقالت "وكالة بلومبيرغ" الأمريكية، إن هذا المطار سيكون بمثابة قاعدة لشركة طيران جديدة جرى الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت الوكالة عن مصادر ذات صلة قولها إن "المطار وشركة الطيران الجديدين يراد لهما المشاركة في تحقيق أهداف برنامج ولي العهد الأمير رؤية 2030 في الازدهار السياحي".

وأوضافت أن شركة الطيران الجديدة ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة"، موضحة أن المتحدث باسم الصندوق لم يعقّب على أنباء خطط إنشاء المطار الجديد في الرياض، لكنه أشار إلى أن السلطات مستمرة في دراسة إنشاء شركة جديدة لدعم تطلعات قطاع الطيران محليا وإقليميا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا