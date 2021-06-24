وكالة: السعودية تخطط لإنشاء مطار جديد مخصص للسياح في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Str

وقالت "وكالة بلومبيرغ" الأمريكية، إن هذا المطار سيكون بمثابة قاعدة لشركة طيران جديدة جرى الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت الوكالة عن مصادر ذات صلة قولها إن "المطار وشركة الطيران الجديدين يراد لهما المشاركة في تحقيق أهداف برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 في الازدهار السياحي".

وأوضافت أن شركة الطيران الجديدة ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة"، موضحة أن المتحدث باسم الصندوق لم يعقّب على أنباء خطط إنشاء المطار الجديد في الرياض، لكنه أشار إلى أن السلطات مستمرة في دراسة إنشاء شركة جديدة لدعم تطلعات قطاع الطيران محليا وإقليميا.