شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إهداء الطواف للميت؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم إهداء الطواف حول الكعبة إلى الميت.

وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إنه لا بأس أن يؤدى الطواف للميت ويكون ثوابه له، مشيراً إلى عدم وجود دعاء مُعين بتلك الحالة.

وأشار إلى أن بقية الأعمال الأخرى خلال الطواف مثل الدعاء والذكر وغيرهما يكون ثوابها لمن يؤديها، مبيناً أن الأفضل في الطواف هو الدعاء.