شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: انتهاء فترة تسجيل الحجاج.. المرحلة الثانية تبدأ غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة، صباح اليوم الخميس، انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام الحالي1442هـ. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.

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