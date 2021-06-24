السكر الصناعي يمكن أن يؤذي الحيوانات الأليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعلم معظم أصحاب الكلاب أن الشوكولاتة والعنب يسممان الحيوانات. ومن المواد الشائعة التي يعلم القليلون أنها يمكن أن تؤذي حيوانهم الأليف بدائل السكر مثل الإكسيليتول،



حيث يمكن أن يؤدي السكر الصناعي إلى نقص سكر الدم في الكلاب خلال 30 إلى 60 دقيقة، بحسب تحذير الطبيبة البيطرية تينا هولشر من منظمة أكتسيون تير الألمانية المعنية بحقوق الحيوان.

وعلى عكس الإنسان، مثل تلك المواد تسبب زيادة سريعة في الإنسولين في الكلاب، الأمر الذي يخفض كمية السكر الحقيقي في مجرى الدم لديها.